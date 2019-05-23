В Италии в результате ДТП пострадали наши соотечественницы

Две туристки из Казахстана, которые пострадали в автокатастрофе в Италии, остаются в больнице. У них многочисленные ушибы и переломы. Водителю автобуса, который упал в овраг, предъявлены обвинения в убийстве и причинении вреда здоровью пассажиров. Согласно предварительным выводам следствия, водитель отвлекся от дороги, что и привело к автоаварии. В момент ДТП в автобусе находились 55 туристов из разных стран, среди них 37 казахстанцев, девять наших соотечественников получили травмы.