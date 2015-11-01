В ТРЦ Мега в Алматы совершено нападение на двух девочек В торговом центре Мега Алматы совершено нападение на двух девочек. Их попытался изнасиловать мужчина. Он зашел за детьми в кабинку женского туалета. Преступник уже задержан. В департаменте полиции Алматы говорят, что серийный педофил, ранее он уже был судим за развращение малолетнего ребенка. Подозреваемому 32 года, в Алматы он приехал из Актюбинской области. О случившемся уже доложили министру внутренних дел. Он в свою очередь сказал, что казахстанская полиция не сможет в полной мере бороться с преступностью. Часть объектов, по мнению Ерлана Тургумбаева, нужно передать под частную охрану. Это касается в том числе и торговых центров. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:45 в Программы

