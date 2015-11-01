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Новый коррупционный скандал в Казахстане
Руководство Национального центра тестирования подозревается в коррупционных преступлениях. Исполняющий обязанности гендиректора этой организации, по версии следствия, получил в виде взятки автомобиль "Тойота Камри," он оценивается в 9 миллионов тенге. Взамен руководитель должен был лоббировать интересы определенных компаний при госзакупках. Еще одно расследование сейчас проводится в отношении действующего гендиректора Национального центра тестирования, который возглавлял центр с 2017 года. Он подозревается в получении системных взяток в особо крупных размерах. Чиновник сейчас находится под стражей. 
Вчера, 14:51 в Программы » Новости, комментариев: 0

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