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Токаев объявил мораторий на создание новых госкомпаний
 
Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на создание новых государственных компаний. По словам президента, этот запрет даст толчок частным инвестициям и развитию малого и среднего бизнеса. «Государство очень долгое время поддерживало экономический рост в стране, однако конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса», - сказал президент.  До первого сентября правительство должно провести ревизию всех госкомпаний и решить, какие из них нужно сократить, - заявил Касым-Жомарт Токаев. 
 

Вчера, 14:52 в Программы » Новости, комментариев: 0

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