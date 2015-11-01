Токаев объявил мораторий на создание новых госкомпаний Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на создание новых государственных компаний. По словам президента, этот запрет даст толчок частным инвестициям и развитию малого и среднего бизнеса. «Государство очень долгое время поддерживало экономический рост в стране, однако конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса», - сказал президент. До первого сентября правительство должно провести ревизию всех госкомпаний и решить, какие из них нужно сократить, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:52 в Программы

