Перевернувшийся в Караганде батут принадлежал чиновнику Батут, который перевернулся в центральном парке Караганды, принадлежит руководителю одной из пожарных частей города. Об этом сообщают в полиции. Там подтверждают, что сотрудник Департамента по ЧС вне рабочего времени занимался бизнесом. В настоящее время он находится под стражей. Ему вменяют некачественное оказание услуг. Напомню, в результате опрокидывания батута погиб 11 летний мальчик. Еще двое детей попали в реанимацию. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:13 в Программы

