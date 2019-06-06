Вице-министра образования обвиняют в получении взятки Вице-министра образования Эльмиру Суханбердиеву, которая была арестована накануне, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности. По данным агентства Тенгриньюс, Эльмира Суханбердиева пробудет под стражей два месяца — пока будет идти расследование. Связано ли дело вице-министра с недавними арестами в Национальном центре тестирования — неизвестно. Ранее руководителей этого ведомства обвинили в коррупционных преступлениях. Новости, комментариев: 0 6-06-2019, 18:10 в Программы

