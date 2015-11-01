Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах. Об этом официально объявила Центральная избирательная комиссия. По ее данным, за Токаева проголосовали 70 процентов казахстанцев. Это 6 миллионов 500 тысяч человек. Амиржан Косанов, которого называли главным конкурентом действующего президента на выборах, набрал 16 процентов голосов избирателей.





Амиржан Косанов назвал митинги, которые вчера прошли в Алматы и Нур-Султане, незаконными. Он обвинил беглого олигарха Мухтара Аблязова в политических провокациях. Цитирую: «Находиться за границей, распивать кофе в уличных кафе и толкать народ на преступление - это самая настоящая подлость». Амиржан Косанов также сказал, что многие представители казахстанской молодёжи придерживаются псевдодемократических позиций, за которыми стоИт злой умысел. Напомню, в организации митингов МВД вчера обвинило партию ДВК, деятельность которой запрещена на территории нашей страны.





Касым-Жомарт Токаев, победивший на выборах президента, уже сделал первое заявление. Он сказал, что рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер и — цитирую - была спокойной. Это была конкуренция предвыборных программ и это говорит о том, что уровень политической культуры в Казахстане серьезно вырос. Слова Касым-Жомарта Токаева цитирует агентство Тенгриньюс.