Строительство АЭС в Казахстане пока не планируется Строительство атомной электростанции в Казахстане пока не планируется. Об этом заявил избранный президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, если понадобится, этот вопрос власти обсудят с народом, например, в формате референдума. Напомню, что именно на встрече с Касым-Жомартом Токаевым в Москве президент Владимир Путин сообщил, что строительство АЭС начнется в Алматинской области. Местные жители к этой новости отнеслись негативно. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:50 в Программы

