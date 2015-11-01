Касым-Жомарт Токаев назвал причину митингов в Алматы Казахстанцы устраивают протесты и выходят на улицы городов из-за ухудшения материального положения. Об этом в интервью телеканалу Евроньюс заявил Касым-Жомарт Токаев. Он прямо сказал, что люди обеднели и поэтому потребовали от правительства решения их насущных проблем. Президент пообещал, что активисты, которые не нанесли серьезный ущерб безопасности, будут скоро выпущены. Также на свободу выйдут и те, кто протестовал против результатов президентских выборов. В том, что люди выразили свое несогласие, нет ничего страшного, - сказал Касым-Жомарт Токаев. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:19 в Программы

