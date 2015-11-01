Полиция задержала мужчин, призывавших к насилию на митингах Полиция Алматы задержала мужчин, которые во время митингов призывали активистов к насилию. В числе задержанных – 34-летний врач одной из больниц Алматинской области. Свои призывы оказать сопротивление полицейским медик рассылал в ватсапе. Вместе с ним под стражу взяты еще двое мужчин — один из них приехал в Алматы из Узбекистана, другой — из Кызылординской области. Им предъявлены обвинения по 272-й статье — призывы к массовым беспорядкам и неподчинение законным требованиям представителей власти. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:24 в Программы

