Арыстанбек Мухамедиул освобожден от должности

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы. На его место назначена Актота Раимкулова. До сегодняшнего дня она была вице-министром. О новом месте работы Арыстанбека Мухамедиулы пока ничего неизвестно. Сам он сегодня написал в инстаграме, что ни с кем не прощается. Напомню, Арыстанбек Мухамедиулы курировал культуру и спорт в Казахстане с 2014-го года.





А вот Бахыт Султанов, который на прошлой неделе покинул пост столичного акима, возглавит министерство торговли и интеграции. Указ о создании нового ведомства подписал Касым-Жомарт Токаев. Также президент объявил о начале работы министерства экологии. Ведомство будет отвечать за охрану окружающей среды, обращение с твердыми бытовыми отходами и контроль за рациональным использованием природных ресурсов. Возглавит министерство Магзум Мирзагалиев.



