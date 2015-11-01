В Акмолинской области упал самолёт

Самолет Ан-2, который сегодня упал в Акмолинской области, не набрал нужной высоты и крылом зацепил электрические провода. Об этом заявляет директор агрофирмы «Родина» Иван Сауэр. По его словам, воздушное судно должно было распылить химикаты над полями Целиноградского района. По факту падения самолета полиция завела уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта». На борту Ан-2 находились три человека — один из них погиб.





А вот два других члена экипажа находятся в крайне тяжелом состоянии, одного из них готовят к операции. Пилота и техника во время падения самолета выбросило на землю, об этом говорят очевидцы. Пострадавшие получили серьёзные черепно-мозговые травмы и переломы рёбер. Катастрофа произошла примерно в ста двадцати километрах от города Нур-Султана. Самолет упал на территории сельскохозяйственного предприятия Родина.