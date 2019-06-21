Скончался второй пострадавший при крушении Ан-2 В больнице города Нур-Султана скончался второй пилот самолета Ан-2, который вчера потерпел крушение в Акмолинской области. У мужчины был открытый перелом черепа и сильные ожоги. По предварительным данным, во время взлёта самолёт не набрал нужной высоты и крылом зацепился за электрические провода. Один пилот погиб на месте. Техник, который находился на борту воздушного судна, попал в реанимацию. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Новости, комментариев: 0 21-06-2019, 18:46 в Программы

