240 человек пострадали в результате столкновений в Грузии. Беспорядки вспыхнули минувшей ночью у здания парламента в Тбилиси. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Среди пострадавших немало силовиков, также травмы получили журналисты. Поводом для протестов стал визит делегации российских парламентариев на заседание Межпарламентской ассамблеи в Тбилиси. А непосредственной причиной стало то, что депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел во время заседания в кресло спикера грузинского парламента.





Протесты в Тбилиси являются русофобской провокацией, — так считают в Кремле. По словам пресс-секретаря Владимира Нутина Дмитрия Пескова, произошедшее, вызывает озабоченность Москвы. Он подчеркивает, что Грузия – страна, которую регулярно посещает большое количество российских туристов, и поэтому возникает вопрос об их безопасности. Участники делегации Межпарламентской ассамблеи православия считают, что реакция грузинской оппозиции на выступление российского депутата в местном парламенте совершенно необоснованна.