В Арыси взрываются боеприпасы

Пожарные не могут начать тушение пожара в Арыси из-за непрекращающихся взрывов. Об этом сообщают в Комитете по чрезвычайным ситуациям. Интенсивность взрывов спала – однако они все еще продолжаются. По факту ЧП полиция завела уголовное дело. Сразу после взрывов боеприпасов в городе Арыси начались землетрясения. Подземных толчков было несколько. Самый сильный был зафиксирован в половине десятого утра. Его магнитуда составила 3 и 5. Об этом сообщают специалисты Института геофизических исследований.



В городе Арыси продолжается эвакуация местных жителей. Людей вывозят на автобусах и камазах, некоторые покидают город на личном транспорте. В Арыси проживает 43 тысячи человек, их разместят в трех специальных лагерях. Кроме того, людей отправят в Шымкент. Там для них готовят общежития. В Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. В регион прибыл министр обороны Нурлан Ермекбаев. Только что на брифинге он сказал, что жители города Арыси могут не переживать за свои дома и ценные вещи. Их охраняют полицейские. Никаких радиоактивных припасов на складах, которые взорвались сегодня в Арыси, не было. Поэтому жителям не угрожает радиация, - сказал министр.





В прессе появляются сообщения о том, что некоторые жители города Арыси потеряли своих детей. Утром — до начала взрывов — родители отвезли их в детские сады, однако где сейчас находятся малыши - неизвестно. По некоторым данным, детей размещают в школах Шымкента. Некоторых отвозят в Центральную мечеть этого города. МВД проверяет информацию о пропавших детях. Об этом только что сообщил телеканал 24.кз.





Аким Шымкента призывает казахстанцев молиться за то, чтобы взрывы в городе Арыси остановились. Об этом Габидула Абрахимов написал на своей странице в инстаграме. Шымкент, по его словам, поможет всем эвакуированным людям. Все службы находятся в полной готовности. Взрывы в Арыси произошли из-за пожара на одном из складов воинской части, где хранятся боеприпасы. По последним данным, в больницы обратились 46 человек.





В город Арыси, где сегодня взрываются боеприпасы и где продолжается пожар, дополнительно направленно 120 полицейских. Об этом на свой странице в Facebook сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Он сказал, что полицейские будут поддерживать правопорядок и охранять имущество людей, которые экстренно покинули город. В город также направлено более пятисот военнослужащих национальной гвардии. Только что стало известно что в Туркестанскую область вылетит президент Касым-Жомарт Токаев.