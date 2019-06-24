Один человек погиб в результате взрыва в городе Арысь в Туркестанской области. Об этом на пресс-конференции заявил аким региона Умирзак Шукеев.





"Есть пострадавшие, 31 человек направлен в медучреждения. Двое в тяжелом состоянии. Один погиб. В его машину попал снаряд", - прокомментировал Шукеев.





Министр обороны Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования семье погибшего.





"На данном арсенале не хранились мощные и опасные авиационные боеприпасы, бомбы. Все боеприпасы размещались с учетом взрывов в случае детонации. Основная ударная волна была направлена в степь. Часть ударной волны пришлась на населенный пункт. От ударной волны были повреждены кровли", - заявил министр обороны.