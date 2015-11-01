Опубликованы адреса сбора помощи для жителей Арыси

Партия Nur Otan продолжает общенациональную акцию по сбору
гуманитарной помощи. Пункты сбора гуманитарной помощи будут работать при
филиалах по всему Казахстану. Об этом на своей странице в Facebook написал
первый заместитель председателя партии Nur Otan."В подобных ситуациях не
может быть сторонних наблюдателей, именно в такие моменты наш народ должен
проявить свое единство и сплоченность", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.
1. Акмолинский областной филиал партии Nur Otan: Кокшетау, улица Ауельбекова, 117 (Биржанов Азамат Дулатович, 8-702-415-7287).
2. Актюбинcкий областной филиал партии Nur Otan: Актобе, улица Тургенева, 86 (Буркуталин Асылжан, 8 707 397 0342).
3. Алматинский областной филиал партии Nur Otan: Талдыкорган, улица Жансугурова, 13 А (Нуркадыров Серик, 8 705 222 0690).
4. Атырауский областной филиал партии Nur Otan: Атырау, улица Айтеке би, 79 А (Джайлаубаева Данагуль, 8 775 680 4640).
5. Западно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan: Уральск, улица Молдагалиева, 19 (Шайхиниязова Гаухар Жардемовна, 8 778 606 78 18).
6. Жамбылский областной филиал партии Nur Otan: Тараз, площадь Достык, 1 (Болатбек Уалихан, 8 707 272 85 91).
7. Карагандинский областной филиал партии Nur Otan: Караганда, улица Алиханова, 4 (Байкенова Динара Нуртаевна, 8 708 977 7357).
8. Костанайский областной филиал партии Nur Otan: Костанай, улица Гоголя, 111 (Куйшинова Жанар Талгатовна, 8 775 511 07 02).
9. Кызылординский областной филиал партии Nur Otan: Кызылорда, улица Жахаева б/н (Абдикаримов Нурлан Абилкасимович, 8 777 004 86 82).
10. Мангистауский областной филиал партии Nur Otan: Актау, 14-й микрорайон, здание 1(б), 3 этаж (Шагыров Батыр Суттибаевич, 8 701 364 47 09).
11. Туркестанский областной филиал партии Nur Otan: Туркестан, улица Саттарханова, 37 (Мейркулов Нурлан, 8 701 787 8212).
12. Павлодарский областной филиал партии Nur Otan: Павлодар, улица Кривенко, 25а (Жусупова Санира Орынтаевна, 8 747 311-21-93).
13. Северо-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan: Петропавловск, улица Сатпаева, 37 (Рахметова Айзада, 8 707 297 03 90).
14. Восточно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan: Усть-Каменогорск, улица Кайсенова, 121 (Чугунков Олег Васильевич, 8 777-201-11-07).
15. Астанинский городской филиал партии Nur Otan: Нур-Султан, улица Тауелсиздик, 3 (Сергеев Владислав Алексеевич, 8 701-378-2354).
16. Алматинский городской филиал партии Nur Otan: Алматы, проспект Абылай хана, 79 (Халбеков Арман Бейсенбаевич, 8 775-463-86-77).
17. Шымкентский городской филиал партии Nur Otan: Шымкент,
улица Бейбітшілік, 3 (Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич, 8 701-866-88-88).
Напомним, в Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. Все жители были эвакуированы.