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Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги казахстанцам
 

 

Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги казахстанцам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Речь идет о многодетных семьях и людях с ограниченными возможностями. Государство погасит их долги перед банками второго уровня и микрокредитными организациями. Помимо основного долга президент поручил банкам списать начисленные вознаграждения до трёхсот тысяч тенге. Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас около пятисот тысяч казахстанцев не знают, как расплатиться с кредитами и исправить своё финансовое положение. 


Казахстанские банки должны прекратить выдавать кредиты людям, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом также заявил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, списание долгов казахстанцев — это одноразовая акция. Помимо многодетных семей, финансовую помощь от государства получат семьи, оставшиеся без кормильца и семьи, имеющие детей с ограниченными возможности, а также дети-сироты. Комментируя свое решение, президент сказал, что нельзя оставаться равнодушным к тем, кто не может выплатить потребительские беззалоговые кредиты.
 
 
Вчера, 18:11 в Программы » Новости, комментариев: 0

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