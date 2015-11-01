Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги казахстанцам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Речь идет о многодетных семьях и людях с ограниченными возможностями. Государство погасит их долги перед банками второго уровня и микрокредитными организациями. Помимо основного долга президент поручил банкам списать начисленные вознаграждения до трёхсот тысяч тенге. Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас около пятисот тысяч казахстанцев не знают, как расплатиться с кредитами и исправить своё финансовое положение.





Казахстанские банки должны прекратить выдавать кредиты людям, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом также заявил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, списание долгов казахстанцев — это одноразовая акция. Помимо многодетных семей, финансовую помощь от государства получат семьи, оставшиеся без кормильца и семьи, имеющие детей с ограниченными возможности, а также дети-сироты. Комментируя свое решение, президент сказал, что нельзя оставаться равнодушным к тем, кто не может выплатить потребительские беззалоговые кредиты.