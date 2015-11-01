МВД изучит действия провокаторов на митинге в Шымкенте

Полиция внимательно изучит действия провокаторов, которые вчера на митинге в Шымкенте призывали жителей Арыси не подчиняться властям. Об этом заявляет министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По его словам, правоохранители примут решение о том, что делать с провокаторами, в течение ближайших двух дней. Вчера жители Арыси устроили несанкционированное шествие в центре Шымкента. Люди потребовали выделить им жилье и земельные участки.





Жители Арыси, которые несколько дней провели в эвакуационных пунктах, сегодня возвращаются в свои дома. Людям раздают памятки безопасности. Вместе с жителями в дома заходит комиссия, которая выявляет повреждения и составляет акты. Как сообщает агентство Tengrinews, в Арысь перевозят и гуманитарную помощь. Пользователи Фейсбука публикуют снимки, на которых видны полуразрушенные здания — там выбиты стёкла и повреждены крыши. В Арысь сегодня приехал и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Он будет жить в городе целый месяц и именно оттуда управлять регионом. Умирзак Шукеев обещает лично контролировать ход восстановительных работ.