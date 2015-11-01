В Алматы и Нур-Султане прошли мирные митинги

В Алматы собрание началось утром в сквере за кинотеатром "Сары Арка". Организатором является активист Альнур Ильяшев. Он получил разрешение от властей города. У некоторых в руках плакаты. Один из активистов высказался о неравной оплате труда казахстанских и иностранных рабочих, сообщает агентство Тенгриньюс. В районе, где прошел мирный митинг, были закрыты все магазины. По словам продавцов, им запрещено открывать торговые точки, сообщает портал Нур.кз.

Между тем. Нуротановцы провели митинг против попыток дестабилизации и провокаций в Казахстане. В столичном парке "Жерұйық" собралось более 1500 жителей. Участники выразили свое отношение к тем, кто хочет повергнуть нашу страну в хаос. В санкционированном митинге приняли участие члены партии Nur Otan, депутаты Парламента, известные общественные деятели и неравнодушные граждане. Все выступавшие выразили мнение, что решение проблем простых граждан должно происходить только сообща, и сейчас все казахстанцы должны объединиться.