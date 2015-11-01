Трагедия в России





14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота. Известно, что он проводил измерения в российских территориальных водах. Сейчас аппарат доставлен на военно-морскую базу в Североморске. По некоторым данным, пожар возник на атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик». Возгорание произошло в одном из отсеков, который после пожара был загерметизирован.

Тем временем Владимир Путин срочно встретится с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, на подводной атомной станции АС-12 в результате пожара погибли 14 подводников. Как сообщает Минобороны, аппарат проводил исследования в российских территориальных водах. Сам аппарат доставлен в Североморск. Начато расследование.