Военные просят жителей Арыси не поддаваться панике Военные просят жителей Арыси не поддаваться панике, если они будут слышать хлопки. В городе начались работы по утилизации фрагментов боеприпасов. Опасности для людей это не представляет. По словам вице-министра обороны Тимура Дандыбаева, на территории арсенала военные будут уничтожать только те фрагменты снарядов, которые не подлежат транспортировке. Остальную часть боеприпасов вывезут за 60 километров от города и утилизируют её на специально оборудованном полигоне. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:24 в Программы

