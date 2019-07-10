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Стала известна причина пожара в "Британском квартале"
Владельцы квартир в элитном жилом комплексе "Британский квартал", где произошел крупный пожар, заселены в престижные отели столицы. Об этом сообщает агентство Спутник. В результата пожара пострадало жильё десяти семей. Пока будет идти ремонт в доме, людям предоставят арендные квартиры. Работы в Британском квартале начнутся после завершения следствия. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало несоблюдение техники безопасности при проведении работ на крыше. 
10-07-2019, 15:53 в Программы » Новости, комментариев: 0

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