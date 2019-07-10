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Вице-министр образования приговорена к денежному штрафу
Вице-министр образования Эльмира Суханбердиева, пока находилась в СИЗО, написала книгу о тюремных буднях. Опубликовать рукопись уже изъявили желание иностранные издательства. «Это первая книга о женской тюрьме в Казахстане», - сказала экс-чиновница в интервью журналистам. Эльмира Сухенбердиева провела в заключении 34 дня. Её обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд приговорил вице-министра к выплате штрафа. Его размер составит более шести миллионов тенге.
10-07-2019, 15:55 в Программы » Новости, комментариев: 0

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