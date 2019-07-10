В Арыси из-за жары продолжается тление в хранилищах

ЧП в городе Арыси могло произойти в результате умышленного поджога или диверсии. Этого не исключает министр обороны Нурлан Ермекбаев. По его словам, следствие сейчас рассматривает все версии. В том числе, человеческий фактор, халатность и короткое замыкание электропроводки. Министр сказал, что несёт ответственность за всё, что происходит в вооружённых силах. Поэтому он разберётся и накажет тех, кто допустил взрывы в Арыси.





Между тем в Арыси из-за жаркой погоды продолжается тление в некоторых хранилищах. Об этом также заявил министр обороны. По его словам, тлеющие арсеналы сейчас заливаются водой. Работы ведутся очень активно. Саперы и пожарные работают круглосуточно в условиях больших температур, в защитном снаряжении: бронежилетах и шлемах. Эта работа не терпит спешки, ведь любая ошибка может привести к трагическим последствиям, - сказал Нурлан Ермекбаев.