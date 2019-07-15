Город Алматы оказался обесточенным Город Алматы оказался обесточенным в разгар рабочего дня 15 июля. Без света на два часа остались жители всех восьми районов города и области. Не работали светофоры, а также возникли проблемы с водоснабжением. Позже стало известно, что причиной тому был сбой на одной из электростанций. Не работали три котла и три турбины на ТЭЦ-2, потери составили 200 киловатт. Специалисты устанавливают, по какой причине произошла авария. На это потребуется около двух суток. Об этом заявил, зам главного инженера компании "Алатау Жарык Компаниясы" Нуржан Адильбеков. По его словам, абонентам возместят ущерб по итогам расследования.

Новости, комментариев: 0 15-07-2019, 20:25 в Программы

