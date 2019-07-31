Маулен Ашимбаев назначен помощником президента Маулен Ашимбаев назначен помощником президента Республики Казахстан. Он имеет государственные, межгосудственные и международные награды, премии, почетные звания: Орден «Курмет», Юбилейная медаль «10 лет Астане», Почетная грамота Республики Казахстан. С февраля 2017 года является первым заместителем председателя партии Nur Otan. С марта 2019 года член бюро политического совета партии Nur Otan. В мае 2017 года был назначен членом казахстанского совета по международным отношениям. Новости, комментариев: 0 31-07-2019, 20:35 в Программы

