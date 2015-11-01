Алмазбек Атамбаев задержан Силовики вывели из дома экс-президента Алмазбека Атамбаева. По данным 24.kg, cторонники бывшего президента не пропускали машину силовиков. Раздавались выстрелы. По данным РИА Новости, адвокат экс-президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что не знает, куда везут его подзащитного. 8 августа силовики начали повторный штурм резиденции экс-президента Атамбаева. Ранее сообщалось, что со стороны правоохранителей собралось около 200 сотрудников, началась стычка со сторонниками Алмазбека Атамбаева, которых насчитывается не более 400 человек. В среду вечером спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Кыргызстана Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Позже на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:17 в Программы

