Ситуация с селевым паводком в Алматы стабилизирована Ситуация с селевым паводком в Алматы стабилизирована. Рисков для населения города нет. Пропуск воды по руслу реки Каргалинка проходит в штатном режиме. Об этом сообщают в Комитете по Чрезвычайным ситуациям. Ранее пресс-секретарь акима Алматы заявил, что жители Наурызбайского района, где сегодня прошёл селевой выброс, в эвакуации не нуждаются. Днем в целях безопасности в домах местных жителей отключали свет и газ. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:32 в Программы

