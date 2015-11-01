Зарплаты казахстанским учителям увеличат в два раза

Учителя не должны заставлять родителей покупать рабочие тетради для детей. Об этом заявил министр образования Асхат Аймагамбетов. По его мнению, обычных тетрадей будет достаточно для общеобразовательного процесса. Ранее родители казахстанских школьников возмутились высокой стоимостью канцелярских принадлежностей. Напомним, что школьные линейки в этом году пройдут в воскресенье, 1-го сентября. А занятия начнутся второго числа.





А тем временем, учителя казахстанских школ переходят на пятидневную неделю. Об этом также объявил министр образования Асхат Аймагамбетов. По его словам, субботу педагоги могут использовать по собственному усмотрению. Например, провести этот день дома, со своими детьми. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить зарплаты учителей в два раза. Он также потребовал от чиновников прекратить оказывать давление на преподавателей и перестать привлекать их к административной работе.