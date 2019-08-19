Военные не могут начать спасательную операцию в горах Тянь-Шаня Казахстанские военные не могут начать операцию по спасению алматинских альпинистов, которые застряли в горах Кыргызстана. Приступить к поисковым работам мешают погодные условия. В горах Тянь-Шаня идут осадки и сходят снежные лавины, - сообщают в Комитете по Чрезвычайным ситуациям. Напомним, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев оказались в снежной ловушке на высоте шесть тысяч метров. Вчера утром группа вышла на связь и сообщила о гибели одного из участников похода. Он умер от отёка лёгких. Чтобы спастись, члены группы вырыли снежную яму и укрылись в ней, - сообщает агентство Тенгриньюс. Новости, комментариев: 0 19-08-2019, 18:42 в Программы

