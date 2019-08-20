Самолет компании Скат экстренно сел в Нур-Султане

В аэропорту Нур-Султана совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Скат. Борт летел из Китая. По предварительной информации, при взлёте в китайском аэропорту Сании «Боинг» наехал на неизвестный предмет, который находился на полосе. Из-за этого повредились задние колёса шасси. В казахстанской столице самолет приземлился благополучно. На борту находились 234 пассажира и семь членов экипажа — никто не пострадал.