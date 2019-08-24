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Опубликован список обладателей грантов в магистратуру

Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, передает агентство Tengrinews.kz. Как отметил директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, в этом году было присвоено больше 9 с половиной тысяч грантов. Оставшиеся гранты, после первого круга были повторно распределены по востребованным специальностям. Цитата: «Мы последовали рекомендациям наших уважаемых экспертов, в том числе Мурата Абенова, и решили не бежать за количеством грантов, а думать об их качестве. Ну не нужны стране юристы и управленцы в таком количестве», - заключил Дидар Смагулов.


Список грантов - 2019 доступен по этой ссылке.
24-08-2019, 16:59 в Программы » Новости, комментариев: 0

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