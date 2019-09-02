Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу

Малый бизнес в Казахстане будет на три года освобождён от налога на доход. Также будет введён мораторий на проверку бизнесменов. Об этом сегодня сообщил президент Касым Жомарт Токаев. Он уточнил, что поправки к законодательству, касающиеся бизнеса, должны вступить в силу с будущего года. Президент также поручил отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5 процентов до 2023 года. По словам Касым-Жомарта Токаева, несмотря на рост ВВП и доходов населения, имущественное расслоение внутри казахстанского общества сохраняется и даже усиливается.





Казахстанцам могут разрешить снимать пенсионные накопления до выхода на заслуженный отдых. Об этом сегодня в своем послании народу заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Он сказал, что понимает людей, которые хотят воспользоваться своими деньгами то того, как отправятся на пенсию. Эти средства казахстанцы могут потратить на покупку жилья или для получения образования. Механизм целевого использования пенсионных денег будет проработан до конца года.





Также Касым-Жомарт Токаев поручил сократить количество госслужащих. К 2024-му году их станет меньше на 25 процентов. В своем послании президент высказался и о митингах. Он сказал, что если мирные акции не нарушают закон и покой граждан, то нужно идти навстречу и разрешать казахстанцам участвовать в протестах. Причем, митинги должны проходить не на окраинах городов, - сказал Касым-Жомарт Токаев. Парламенту и правительству Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить уголовное наказание за наркодилерство, педофилию и сексуальное насилие.