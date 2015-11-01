Токаев прокомментировал слухи китайских заводах Касым-Жомарт Токаев просит казахстанцев не верить слухам, которые распускают манипуляторы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. По словам президента, распространение недостоверной информации является частью геополитики. Напомню, слухи о том, что на территории Казахстана появятся 55 иностранных заводов спровоцировали митинги в Жанаозене. Местные жители выступили против появления зарубежных предприятий и попросили помочь им в трудоустройсве. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 18:40 в Программы

