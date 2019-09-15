Президент выразил соболезнования в связи с ЧП в Шамалгане

Водитель автобуса, в который вчера на станции Чамалган врезался поезд, запаниковал и не смог открыть переднюю дверь. Он выпустил людей из салона, но сам выйти не сумел. Об этом говорят очевидцы вчерашнего происшествия. Напомню, в результате столкновения три человека попали в больницу. Среди них — двое детей. Местные жители жалуются на то, что пробки в районе железнодорожного переезда Чамолган, возникают каждый день. Строительство моста над ЖД-путями повлекло бы большие траты из бюджета, - сказал министр индустрии Роман Скляр.





В происшествиях на железной дороге чаще всего виноваты водители легковушек. Об этом заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По его словам, на всех железнодорожных переездах стоЯт специальные предупредительные знаки, однако автомобилисты игнорируют их. «Переход, где произошло столкновение, оснащен семафором, светофором и шлагбаумом». Как автобус оказался за оградой, сейчас выясняют полицейские.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с происшествием на переезде в Шамалгане. На железнодорожном переходе Аксенгир – Шамалган в Алматинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование", – написал Касым-Жомарт Токаев.ЧП произошло сегодня вечерлом на станции Шамалган. Водитель автобуса, несмотря на сигналы машиниста, выехал на рельсы. В результате столкновения погиб водитель автобуса, четыре человека пострадали.