В отношении Air Astana и Scat начато расследование В отношении авиакомпаний "Air Astana" и "Scat" начато расследование. Комитет по защите и развитию конкуренции намерен выяснить, насколько обоснованно перевозчики поднимают цены на авиабилеты. Основанием для расследования послужила жалоба комитета гражданской авиации. Напомним, в начале сентября высокие цены Эйр Астаны и Ската раскритиковал Касым-Жомарт Токаев. Президент поручил правительству разобраться в этом вопросе. Новости, комментариев: 0 21-09-2019, 15:12 в Программы

