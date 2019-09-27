Аружан Саин раскритиковала опасную выходку столичной жительницы Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин раскритиковала поступок многодетной матери, которая на прошлой неделе пыталась совершить суицид в Нур-Султане. Женщина, взобравшаяся на мост, подала плохой пример детям, - сказала Аружан Саин. Она призывает казахстанцев решать вопросы в правовом поле и без экстрима. Детский омбудсмен также обратилась к родителям, которые водят своих детей на митинги, с просьбой не подвергать опасности несовершеннолетних, - передает агентство Спутник. Новости, комментариев: 0 27-09-2019, 14:51 в Программы

