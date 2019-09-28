Умер режиссёр Марк Захаров Знаменитый российский режиссёр, народный артист СССР и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер в возрасте 85 лет в Москве. Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Он окончил актёрский факультет ГИТИСа, а в 1973-м получил должность главного режиссёра театра имени Ленинского комсомола. Наиболее известные работы кинематографиста: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона". Марк Захаров также был автором и соавтором сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

Новости, комментариев: 0 28-09-2019, 21:33 в Программы

