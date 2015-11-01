Багдата Манзорова подозревают в мошенничестве Акима Алматинской области Багдата Манзорова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом заявил первый заместитель главы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов. Сейчас также в прокуратуру направлено ходатайство об избрании меры пересечения в виде домашнего ареста. Адвокат добавляет, что другая информация разглашению в интересах следствия не подлежит. Напомню, что на должности заместителя акима Алматинской области Манзоров проработал 2 месяца. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:46 в Программы

