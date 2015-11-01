Геннадий Головкин завоевал вакантный титул чемпиона мира

Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей. Поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Головкин одержал победу над соперником по итогам 12 раундов. Как сообщает агентство Сптник, Деревянченко оказался в нокдауне в первом раунде, однако затем смог выправить положение на ринге и нанес несколько точных ударов, создав немало проблем сопернику. Тем не менее, Головкин старался контролировать ход боя и довел дело до победы.