Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей. Поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Головкин одержал победу над соперником по итогам 12 раундов. Как сообщает агентство Сптник, Деревянченко оказался в нокдауне в первом раунде, однако затем смог выправить положение на ринге и нанес несколько точных ударов, создав немало проблем сопернику. Тем не менее, Головкин старался контролировать ход боя и довел дело до победы.
Геннадий Головкин завоевал вакантный титул чемпиона мира
Вчера, 12:21 в Программы » Новости, комментариев: 0