Турецкая армия нанесла удары по Сирии Турецкая армия нанесла удары по двум сотням объектов на севере Сирии. Об этом сообщает Минобороны страны. По данным Рейтер, в числе целей оказалась и тюрьма, где содержатся террористы. Между тем курдские отряды утверждают, что отразили наземное наступление вооруженных сил Турции. Анкара накануне начала военную операцию под названием «Источник мира». В качестве главной цели называется создание 500-километровой зоны безопасности, свободной от террористов и боевиков курдских Отрядов самообороны. Действия Турции осудило международное сообщество. Дональд Трамп предупредил Реджепа Эрдогана о серьезных санкциях в случаях массового убийства курдов. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:46 в Программы

