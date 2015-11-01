Казахстанцы, нарушившие ПДД в России, будут оштрафованы

Казахстанские автомобилисты, которые нарушат правила дорожного движения в России, на родине будут наказаны штрафом. Об этом сообщают в комитете административной полиции. Такая же мера, по данным ведомства, предусмотрена и для российских водителей. Как сообщает агентство Спутник, если полиция не сможет возбудить административное дело в течение двух месяцев, то эти факты рассматриваться уже не будут из-за истечения срока исковой давности. Ранее МВД решило штрафовать владельцев машин с кыргызстанскими и ярмянскими номерами, которые нарушают правила в нашей стране.