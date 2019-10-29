Касым-Жомарт Токаев запретил строить курорт Кок-Жайляу Касым-Жомарт Токаев запретил строить курорт Кок-Жайляу. Этот проект городу не нужен, - сказал президент во время рабочего визита в Алматы. Ранее против строительства курорта выступали экологи и общественные деятели. Сегодня президент Казахстана поручил сохранить яблоневые сады в горах Алматы. А чтобы улучшить качество воздуха в городе, он поручил перевести ТЭЦ-2 на газ и газифицировать общественный транспорт. Новости, комментариев: 0 29-10-2019, 18:49 в Программы

