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Багдат Манзоров вернулся на работу

 

Заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров вернулся на работу. Эту информацию подтвердили в областном акимате. Ранее сообщалось, что Багдат Манзоров был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Дело в отношении Багдата Манзорова прекратили за отсутствием события преступления. Такую формулировку озвучил заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов. Он также добавил, что теперь в ответ проверят сотрудников Антикоррупционной службы, которые допустили ошибку. 


 

 

30-10-2019, 13:06 в Программы » Новости, комментариев: 0

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