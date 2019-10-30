Багдат Манзоров вернулся на работу Заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров вернулся на работу. Эту информацию подтвердили в областном акимате. Ранее сообщалось, что Багдат Манзоров был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Дело в отношении Багдата Манзорова прекратили за отсутствием события преступления. Такую формулировку озвучил заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов. Он также добавил, что теперь в ответ проверят сотрудников Антикоррупционной службы, которые допустили ошибку.

Новости, комментариев: 0 30-10-2019, 13:06 в Программы

