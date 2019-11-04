200 машин застряли из-за снега в Актюбинской области Первые пробки из-за непогоды начались на казахстанских дорогах. В Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент скопилось около двухсот машин. Часть из них удалось эвакуировать в ближайшие посёлки — там организованы пункты обогрева. Из-за снега и гололёда спасатели закрывают республиканские трассы на западе страны. Автомобилистов просят поменять резину и быть готовыми к продолжительным осадкам. Новости, комментариев: 0 4-11-2019, 18:30 в Программы

