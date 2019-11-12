Кремль отреагировал на предложение Нурсултана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины в Казахстане. Об этом первый президент сказал на ежегодном политическом форуме в столице. По его словам, для урегулирования отношений между Москвой и Киевом необходима личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Казахстан может выступить в качестве нейтральной площадки обоим главам государств. При этом Нурсултан Назарбаев уверяет, что президент Украины уже дал свое согласие на личную встречу.





Между тем, в Кремле заявляют, что не против встречи двух президентов, однако ее нужно хорошо подготовить. Так предложение Нурсултана Назарбаева прокомментировал пресс-секреталь российского лидера Дмитрий Песков. Некоторые политологи утверждают, что Владимир Зеленский вряд ли согласится приехать в Казахстан, поскольку у него мало опыта проведения переговоров в формате один на один. Скорее всего, украинский президент попросит поддержки Запада, считают аналитики.