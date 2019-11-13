Казгидромет предупреждает о морозе до 25 градусов. Резкое похолодание принесут арктические атмосферные фронты из Урала и Западной Сибири. Морозная погода ожидается во всех регионах Казахстана, но самые низкие значения покажут термометры в северных, центральных и восточных частях страны. В ближайшие два дня, относительно теплая погода без осадков сохранится лишь на западе. Автолюбителям, которые до сих пор не поменяли шины на зимние, рекомендуют сделать это как можно скорее.
Морозы до 25 градусов ожидаются в Казахстане
13-11-2019, 19:59 в Программы » Новости, комментариев: 0