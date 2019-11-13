Морозы до 25 градусов ожидаются в Казахстане Казгидромет предупреждает о морозе до 25 градусов. Резкое похолодание принесут арктические атмосферные фронты из Урала и Западной Сибири. Морозная погода ожидается во всех регионах Казахстана, но самые низкие значения покажут термометры в северных, центральных и восточных частях страны. В ближайшие два дня, относительно теплая погода без осадков сохранится лишь на западе. Автолюбителям, которые до сих пор не поменяли шины на зимние, рекомендуют сделать это как можно скорее. Новости, комментариев: 0 13-11-2019, 19:59 в Программы

