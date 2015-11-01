Утвержден новый образец водительских удостоверений Министерство юстиции утвердило новые образцы водительских удостоверений. Теперь микросхема с биометрическими данными автомобилистов будет располагаться с оборотной стороны документа. Внешне изменится и оформление техпаспортов. Электронный чип, куда будут внесены данные о машине и её владельце, тоже разместят на обратной стороне. Как сообщает агентство Тенгриньюс, водительские права нового образца начнут выдавать казахстанцам со следующего года. Размер госпошлины за выдачу документов не изменится и по-прежнему будет составлять три тысячи тенге. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:46 в Программы

