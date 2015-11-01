Токаев снял с повестки вопрос проверки банковских переводов

Касым-Жомарт Токаев поручил снять с повестки вопрос денежных переводов. Распоряжение президента озвучил помощник главы государства Маулен Ашимбаев. Касым-Жомарт Токаев п одчеркнул, что проблема требует тщательной проработки государственными органами. Напомним, в Казахстане планировали проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов. Позже м инистр финансов Алихан Смаилов подтвердил, что налогов на денежные переводы не будет.

